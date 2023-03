“Onacceptabel”: rechter onder vuur na vrouw uit rechtbank te gooien omdat ze borstvoeding gaf

In Australië heeft een rechter donderdag een vrouw uit de rechtszaal gezet, omdat ze borstvoeding aan het geven was. Na het voorval kreeg de rechter meteen heel wat kritiek over zich heen, maar hij excuseert zich niet voor zijn “vanzelfsprekende” daad.

De vrouw nam haar baby mee naar een proces in Melbourne op donderdag. Toen ze het kind borstvoeding begon te geven, sprak de rechter haar daarop aan. Hij verzocht de vrouw de zaal te verlaten, omdat dat niet toegelaten zou zijn in de rechtszaal. Het zou de jury te zeer afleiden. De moeder gehoorzaamde dan maar.

Dokters en andere pleitbezorgers bekritiseren de “onacceptabele” handelingen van de rechter. Toen de Australische minister van Jonge kinderen en Kleuteronderwijs, Ingrid Stitt, er een vraag over kreeg op een persconferentie vrijdag, antwoordde ze: “In 2023 is het merkwaardig dat dit überhaupt gebeurd is. Het is teleurstellend.”

De rechter zelf verantwoordde zijn beslissing als een logische keuze. Hij zei vrijdag tegen de jury: “Wat ik [tegen de moeder] zei was: Mevrouw, het wordt niet toegelaten een baby borstvoeding te geven in de rechtbank. Het spijt me. Ik zal u moeten vragen om te vertrekken. Het zal de jury op zijn minst afleiden.”

Vermoedelijk zal de openbare aanklager de rechtbank hier nog op aanspreken, want volgens haar woordvoerder zou geen enkele vrouw “beschaamd en vernederd” mogen worden als ze borstvoeding geeft in het openbaar.