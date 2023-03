Onze tv-tips: een nietsontziende neonazi, sekswerk en ouderwetse spionage

American History X

Play6, zo, 20.25u

Danny is een tiener onder invloed van zijn broer, de skinhead Derek. Wanneer Danny een enthousiast verslag maakt over Hitlers Mein Kampf stelt men hem voor de keus, of een opstel schrijven over zijn broer Derek, of van school gaan. Sterk drama dat op overtuigende wijze laat zien dat vooroordelen en beïnvloeding door een naaste een persoon kan veranderen in een gevreesde, nietsontziende neonazi. (tove)

Alloo SEXpliciet

VTM2, zo, 21.25u

Rond sekswerk hangt nog altijd een taboesfeer. Luk Alloo gaat daarom op pad met mannen en vrouwen die hun lichaam verkopen voor geld. Ze werken als pornoacteur, als prostituee of als webcammer en stuiten op vooroordelen, scheve blikken en onbegrip. Open en bloot vertellen de getuigen, waarvan de jongste 19 jaar is, over hun levenspad en hun job in de seksindustrie. (tove)

The Man From U.N.C.L.E.

Play6, za, 20.20u

De jaren 60. CIA-agent Napoleon Solo (Henry Cavill) en KGB-agent Illya Kuryakin (Armie Hammer) nemen deel aan een gezamenlijke missie tegen een mysterieuze criminele organisatie die werkt aan het opbouwen van kernwapens. Heerlijk ouderwetse spionagefilm met een kwinkslag, denk aan een mix van James Bond en Johnny English. Regisseur guy Richie weet een film steeds prachtig in beeld te brengen. (tove)