Hasselt

Een porseleinen kopje dat oma enkel bovenhaalde voor speciale gelegenheden. Een mok die troost bood in een periode van rouw. Een grappige tas die je kreeg van een overleden vriend. De tentoonstelling ‘In Absence’, vanaf 20 april bij PXL-MAD School of Arts, is op zoek naar koffiekopjes die een verhaal van rouw vertellen.