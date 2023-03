Tom Boonen slaat mea culpa over kritiek op Colnago: “Mijn woorden waren slecht gekozen”

“Toen ik een jonge renner was droomde ik over het winnen van Parijs Roubaix op een Colnago”, schreef Boonen in zijn mea culpa op Instagram bij de finishfoto van Parijs-Roubaix 1996, toen drie Mapei-renners op een Colnago als eerste over de streep kwamen. “Het is jammer dat ik nooit de kans kreeg om op een van je fietsen te rijden. Voor mij staat Colnago voor passie en erfenis. Dus het breekt mijn hart dat mijn woorden slecht gekozen waren toen ik reageerde op Dirks beweringen in onze podcast. Ik heb niets dan respect voor de Colnago familie en hun merk.”

De hetze ontstond toen Colnago via een communiqué reageerde op de kritiek van analisten Dirk De Wolf en Tom Boonen in een VRT-podcast. De Italiaanse fietsenfabrikant nodigde hen uit om de V4Rs, het nieuwste model waarop Tadej Pogacar rijdt, zelf te komen testen in Italië.

“Als Tadej Pogacar morgen op een fiets van Jumbo-Visma, Ineos of Soudal-Quick Step stapt, is de rest kansloos”, had De Wolf gezegd. “Daar zit een groot verschil op, denk ik. Hij zal ook wel een goeie fiets hebben, maar met een van die andere drie zou hij nog een paar wattages sneller rijden. Tom zal daar goed op kunnen antwoorden, wat het verschil is tussen een topfiets, een heel goeie fiets en een iets minder model.”

Daarop zei Boonen: “Bij de top vijf is er weinig verschil, maar er is wel verschil met top tien en vijftien. Colnago is aan een inhaalbeweging bezig, maar het blijft een ‘old school’ fiets. Dat hyperaero gedoe hebben ze nog niet echt onder de knie. Alles heeft te maken met die investering van UAE in Colnago, dat bijna failliet was. Dat komt wel, maar je gaat niet van nul naar honderd op een jaar.”

Boonen had al bakzeil gehaald in een korte reactie aan het magazine Grinta. “Grappig toch, want het was Dirk De Wolf die Colnago heeft aangevallen. Niet ik. Meer nog, ik denk dat ik nog het een en ander rechtgezet heb van wat uit zijn mond kwam. Ik heb gewoon ingepikt dat Colnago inderdaad wat achterstand heeft opgelopen maar nu, dankzij de input van vers geld, aan een inhaalbeweging bezig is. Ik ben zelfs een fan van Colnago.”