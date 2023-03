Appelsienen eten onder de douche: doen of laten?

Waarom eten mensen plots appelsienen onder de douche? De trend bestaat al sinds 2015, maar is nu weer razend populair. Volgens Tiktokkers is het een “spa-achtige ervaring” waar je tonnen energie van krijgt. Een wetenschappelijk onderzoek van Science Direct schrijft dan weer dat de geur van appelsienen stress en angst verminderen. Bovendien zou de vitamine C van de appelsien je humeur verbeteren. Hoog tijd om zelf uit te testen of het werkt.