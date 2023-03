Deze vijf wedstrijden mag u dit weekend niet missen: laatste kans voor enkele potentiële Rode Duivels om zich te tonen voor eerste selectie Domenico Tedesco

Goed moment voor Romelu Lukaku om minuten te maken

Het zijn belangrijke dagen voor Inter: enkele dagen voordat het een 1-0-voorsprong uit de heenmatch verdedigt in Porto in de 1/8ste finales van de Champions League, verdedigt het nog zijn tweede plaats in de Serie A op bezoek bij Spezia. Een ideaal moment voor Romelu Lukaku om minuten te maken. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels klautert langzaam uit een diep dal waarin hij door blessures was terechtgekomen. Vooral met het oog op de EK-kwalificatiematch in Zweden binnen twee weken zou het ons land niet slecht uitkomen mocht hij weer onder stoom komen.

Vrijdag 20.45 uur: Spezia-Inter

Vindt Romelu Lukaku zijn killersinstinct terug tegen Spezia? — © REUTERS

Werpt Wout Faes zich op als mogelijke vervanger van Alderweireld?

Fans van de Rode Duivels die zich afvragen hoe onze verdediging eruit moet zien zonder Toby Alderweireld, kunnen zaterdagmiddag afstemmen op Play Sports. Wout Faes, toch één van de voornaamste kandidaten om de plaats van Alderweireld centraal achterin over te nemen, neemt het dan met Leicester op tegen Chelsea. Bondscoach Domenico Tedesco zal die wedstrijd ook wel in de gaten houden: het is de laatste partij die Faes speelt voordat Tedesco volgende week vrijdag zijn eerste selectie bekendmaakt.

Zaterdag 16 uur: Leicester City-Chelsea

Wout Faes kan in de topper tegen Chelsea meteen alle twijfels wegnemen. — © AP

Meest beladen burenstrijd van Duitsland

Waarschijnlijk geen Belgen hier – Thomas Meunier zit tegenwoordig op de bank – maar de Ruhrderby tussen Schalke 04 en Borussia Dortmund is de meest beladen burenstrijd van Duitsland. Die krijgt zaterdag nog een extra tintje: Dortmund heeft sinds Nieuwjaar namelijk al zijn negen competitiematchen gewonnen en staat daardoor samen met Bayern op kop. Schalke 04 leek lange tijd een vogel voor de kat in de Bundesliga… maar is intussen al sinds 24 januari ongeslagen en kreeg amper één goal binnen in zijn laatste zes matchen. Daardoor heeft het ineens weer uitzicht op het behoud. Jupiler Pro League-fans zullen er ook Michaël Frey in de spits herkennen, al is die nog steeds op zoek naar zijn eerste goal.

Zaterdag 18.30 uur: Schalke 04-Borussia Dortmund

Gewezen Antwerp-spits Michael Frey (Schalke 04) kan zich onsterfelijk maken door te scoren in de derby tegen Dortmund. — © AP

Ook Bornauw hoopt op stek in verdediging Rode Duivels

Nog in Duitsland is het voor de Belgische voetbalfans uitkijken naar de clash tussen Wolfsburg en Union Berlin. Kan Sebastiaan Bornauw zich met Wolfsburg nog in de kijker spelen van nieuwbakken bondscoach Domenico Tedesco? Bornauw is een van de mogelijke vervangers van Toby Alderweireld, die begin deze week zijn afscheid als Rode Duivel aankondigde. Onze landgenoot is doorgaans een basispion in de Bundesliga. Het Belgische Union Saint-Gilles kan dan weer nog eens kijken hoe Union Berlin reageert na de 3-3 tussen beide ploegen in de Europa League.

Wolfsburg probeert zich in de top zes te knokken, maar moet wel winnen tegen Union, dat mooi bovenin de Bundesliga meedraait, om in de buurt te komen. Een mooie affiche alleszins.

Zondag 19.30 uur: Wolfsburg-Union Berlin

Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg) zal zich tegen Union Berlin willen tonen. — © ISOPIX

Leandro Trossard onzeker voor Londense derby

Wie of wat stopt Arsenal in de Premier League? Na de nederlaag in de topper tegen Manchester City hebben The Gunners alweer vier matchen op rij gewonnen, maar de Londense derby tegen Fulham zou wel eens andere koek kunnen worden. De promovendus geldt als seizoensrevelatie in Engeland, heeft met ex-Anderlecht-spits Aleksandar Mitrovic een vlot scorende spits en heeft met doelman Bernd Leno en winger Willian twee ex-spelers van Arsenal in de rangen. Leandro Trossard is onzeker voor de match nadat hij vorige week een hamstringblessure opliep.

Zondag 15 uur: Fulham-Arsenal