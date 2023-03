Camera bij overweg filmt hoe auto plots vooruit schiet en tegen passerende trein botst

Aan de spooroverweg aan de Edingensesteenweg in Herne gebeurde er donderdagochtend even voor half negen een bizar ongeval. Door een fout manoeuvre van een chauffeur schoot een wachtende wagen plots vooruit en botste tegen een aankomende trein.

Op het moment van het ongeval waren de slagbomen gesloten en stond een chaufeur in een Volkswagen voor de gesloten slagboom te wachten tot wanneer de aangekondigde trein voorbij was gereden. Maar om een of andere reden schoot de wagen plots vooruit op het moment dat de trein aankwam. De wagen reed door de slagboom en de snuit van de wagen raakte nog net het achterste deel van de voorbijrijdende trein. De wagen raakte hierbij zwaar beschadigd maar de chauffeur zelf bleef wel ongedeerd.

Een onderzoek bracht aan het licht dat de chauffeur vermoedelijk een fout pedaal van zijn voertuig indrukte en op de gaspedaal duwde in plaats van op de rem, of dat op een slecht moment zijn voet van de rem schoof. Het zou om een ongewilde fout van de chauffeur gaan.

Camera’s

“Aan onze overwegen hebben we camera’s hangen”, zegt Frederic Petit, woordvoerder van Infrabel. “Hierop is duidelijk te zien dat de chauffeur een fout maakte. Ik maan alle chauffeurs aan om aan een overweg altijd voorzichtig te blijven, ook als je wacht voor een gesloten slagboom.”

Door het ongeval raakte het treinverkeer op de lijn 94 tussen Brussel en Doornik ernstig verstoord in de buurt van Edingen. Er werden vervangbussen ingelegd maar rond de middag kon het treinverkeer terug door.

Opmerkelijk is dat enkele maanden geleden op net dezelfde plek een soortgelijk ongeval gebeurde met een Tesla die plots vooruit ging. In januari 2021 kwamen op deze plek drie jongeren om door roekeloos rijgedrag toen ze ondanks het rode stopsein toch door de slagbomen reden en gegrepen werden door een trein.