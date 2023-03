Auto met kilo speed en cannabis onderschept in Bocholt: 47-jarige bestuurder aangehouden

Vlakbij de grensovergang in Bocholt is donderdagavond ene auto onderschept waarin een kilo speed en een kilo cannabis werden gevonden. De 47-jarige bestuurder uit Herent werd aangehouden. Bij een navolgende huiszoeking in Lummen is een cannabisplantage aangetroffen. Er lagen ook wapens.

In de woning in de Heesstraat in Meldert zijn bij een doorzoeking door de politie LRH nog bijkomende hoeveelheden cannabis en speed aangetroffen. Er zaten ook enkele exotische dieren binnen. De politie vond er meerdere wapens. Er was ook een kweekruimte voor cannabis ingericht. In de plantage werden zo’n vierhonderd planten opgetrokken.

Het onderzoek startte nadat de politie Carma bij een controlepost op de Weerterweg in Bocholt een voertuig had gecontroleerd. De agenten stootten op grote hoeveelheden drugs: een kilo speed en een kilo cannabis. Dit leidde tot meerdere huiszoekingen later op de avond. De 47-jarige bestuurder uit Herent werd gearresteerd en verhoord. Ook zijn vriendin (41) werd opgepakt.

Het koppel werd vrijdagmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. De vrouw mocht vrij onder voorwaarden, de man werd aangehouden.

Het onderzoek naar de drugs wordt voortgezet door de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad.

(maw)