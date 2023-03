Wat liep er fout met de grasmat van de Ghelamco Arena? “Het veld is super belangrijk, soms heb ik de indruk dat ze dat hier niet zo zien”

Hein Vanhaezebrouck was donderdagavond – na afloop van de heenwedstrijd in de 1/8ste finales van de Conference League – formeel: “De besparingen kunnen ons de kwalificatie kosten”, sprak de Gentse coach forse taal. Binnen de club werden de wenkbrauwen even gefronst. Er vielen dan ook inderdaad wel wat redenen op te sommen waarom de grasmat van de Ghelamco Arena donderdagavond omstreeks 23 uur verdacht sterk op het slagveld na de Guldensporenslag in 1302 leek.

De nieuwe grasmat die 200.000 euro heeft gekost – dezelfde als in Brugge, zoals Vanhaezebrouck terecht opmerkte – heeft alweer zijn beste tijd gehad. Toch kun je er niet om heen dat de weeromstandigheden ook een negatieve rol speelden. De sneeuwzone van woensdag werd meteen gevolgd door een dooiaanval en ’s avonds werkte Basaksehir ook nog eens de traditionele training af op de grasmat in de thuishaven van de Buffalo’s.

In de namiddag werd er nochtans duchtig onderhandeld tussen UEFA en beide clubs om de training eventueel te verplaatsen naar het oefencomplex in Oostakker of het Buffalo Talent Center aan de Warmoezeniersweg. De Turkse bezoekers hielden evenwel voet bij stuk en zo werd er gewoon getraind in de Ghelamco Arena. De Gentse greenkeepers hielden toen al hun hart vast.

Wat donderdag volgde, was dan weer een perfect voorbeeld van de Wet van Murphy. Uitgerekend op de wedstrijddag regende het urenlang – ook tijdens de match – pijpenstelen. Geen wonder dat de spelers stilaan meer leken te oefenen voor het BK modderworstelen dan dat er nog aan voetballen werd gedacht.

“Ik zag nog nooit op Roland Garros dat er onkruid groeide op een tennisveld. Dat veld moet perfect zijn. Als je niet de juiste verzorging toedient, dient dat tot niets. Dat is spijtig” Hein Vanhaezebrouck, coach AA Gent

Blijft de vraag of de doorgevoerde besparingsmaatregelen een nefaste invloed hadden op de staat van de Gentse grasmat: “We hebben het mooiste stadion van het land, maar ook het slechtste veld”, ventileerde Vanhaezebrouck zijn frustraties. Insiders toonden zich alvast not amused en na de middag kwam er zelfs een heus persbericht waarin de verschillende argumenten haarfijn werden uiteengezet.

Voetbal of waterballet? De grasmat in de Ghelamco Arena kon het vele regenwater nite meer verwerken. — © BELGA

Energieprijzen

Zelfs het KMI werd ingeschakeld om relevante neerslaginformatie te bekomen, dit alles om de argumenten grondig te onderbouwen. Daarbij wordt ook effectief bevestigd wat Vanhaezebrouck donderdag al aangaf: “Dat ons veld het moeilijk kreeg, is ook te wijten aan de mindere staat van de organische toplaag. In november en december zijn de groeilampen voor het gras door de torenhoge energieprijzen minder ingezet.”

“AA Gent doet er nu alles aan om de staat van het veld te verbeteren. Komende maandag komen alle betrokken partijen hiervoor samen. Na het seizoen zal de organische toplaag van het veld vervangen worden.” Die uitleg had uiteindelijk de gemoedstoestand bij Hein Vanhaezebrouck allerminst opgekrikt.

Integendeel zelfs. “Bij ons is het probleem de toplaag, die een vilten laag is die al het water ophoudt. Dat heb ik natuurlijk al intern aangekaart. We zijn een professioneel voetbalelftal en dan is voetbal je core business. Daarvoor is je veld super belangrijk. Soms heb ik de indruk dat men dit hier niet zo ziet. Ik zag nog nooit op Roland Garros dat er onkruid groeide op een tennisveld. Dat veld moet perfect zijn. Als je niet de juiste verzorging toedient, dient dat tot niets. Dat is spijtig.” In Gent bidt men dezer dagen voor stralend lenteweer. Dringend. Zo niet dreigen nieuwe ‘storingen’.