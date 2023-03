Grootste Belgische bank boekt 3,2 miljard euro winst

Daarmee komt de geconsolideerde winst bijna een vijfde (18,8 procent) hoger uit dan een jaar eerder. BNP Paribas Fortis spreekt over een “sterke groei” van de inkomsten, ondersteund door bijna alle activiteiten. Dat vertaalt zich in een stijging van die inkomsten met meer dan 17 procent, tot 9,6 miljard euro.

Die hogere inkomsten zijn onder meer een gevolg van hogere netto rente-inkomsten - ondersteund door stijgende rentevoeten - en de groei van leningen aan particulieren en ondernemingen. De Belgische dochter van de Franse grootbank BNP Paribas zag door de recordinflatie ook de kosten stijgen, met 11 procent tot meer dan 5 miljard euro.

De bank is van plan een dividend van 5,3 euro per aandeel uit te keren. Een jaar eerder was dat 4,58 euro. Dat dividend gaat naar de Franse moederbank, die alle aandelen in handen heeft.

LEES OOK: België verkoopt pakketje BNP Paribas