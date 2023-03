Stad Antwerpen wil nieuwe Scheldebrug volgend jaar aanbesteden

De stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg willen dit najaar het bestek voor een nieuwe fiets- en wandelbrug over de Schelde klaar hebben, en in de eerste helft van 2024 het project aanbesteden. Bezorgdheden van onder meer fietsersorganisaties, nautische gebruikers en watergebonden bedrijven in de buurt werden onderzocht, klinkt het, maar staan de brug niet in de weg.