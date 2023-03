Dronken chauffeur gevat na kilometerslange achtervolging

Hasselt

Een dronken chauffeur die rondreed met een niet-verzekerde auto probeerde in de nacht van donderdag op vrijdag aan een politiecontrole te ontkomen. Hij reed dwars door de controle heen en kon pas na een kilometerslange achtervolging onderschept worden. De chauffeur was een van de drie bestuurders die geprobeerd had om aan de controlepost te ontkomen. De man moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren.

De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) hield in de nacht van donderdag op vrijdag alcohol- en drugscontroles op drie plaatsen in Hasselt. Er werd gecontroleerd op de Genkersteenweg en op de Stokrooieweg ter hoogte van Herkenrode-site en het kruispunt met de Massinweg. In totaal bliezen 624 van de 651 gecontroleerde bestuurders negatief. Drie bestuurders zaten onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. Eén bestuurder onder invloed van drugs verplaatste zich met een lichte vrachtwagen van de werkgever. Bovendien had hij ook geen rijbewijs. De nodige processen-verbaal werden hiervoor opgemaakt.

Daarnaast hadden vier bestuurders te veel gedronken en dienden ze hun rijbewijs tijdelijk in te leveren. Onder hen ook de drie vluchters.

ppn