Dit weekend is het zover: de start van het WK motorcross, in Argentinië. Aan Belgische zijde is het vooral uitkijken naar de MX2. Voor Jago Geerts (22) is het - na drie vicewereldtitels op rij - nu of nooit in de lichtste klasse. Liam Everts (18) wil dit jaar dan weer de deur naar de absolute top openbeuken.