Veeboer krijgt 6 maanden met uitstel na kopstoot aan inspecteur FAVV: “De volgende krijgt riek in zijn pens!”

Een 37-jarige veeboer uit Kinrooi krijgt 6 maanden cel met uitstel onder voorwaarden nadat hij een inspecteur van het FAVV een kopstoot gaf. Hij dreigde ook om andere inspecteurs ‘een riek in hun pens te steken’.

De feiten vonden plaats op 2 juni 2020, toen twee inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketel (FAVV) een hercontrole kwamen uitvoeren op het melkveebedrijf van de dertiger. Toen een van de inspecteurs de runderen wilde zien, ging de dertiger neus aan neus staan met de man. “Ik wilde mijn punt maken. Hij zou niet verder mijn bedrijf opkomen”, gaf de boer vorige maand voor de Tongerse rechter toe. Vervolgens zou hij de inspecteur een kopstoot hebben gegeven, maar dat ontkent hij dan weer. “Ik heb hem niet aangeraakt.”

De inspecteurs beslisten om de controle na het incident te beëindigen maar toen ze het bedrijf verlieten, kregen ze nog enkele bedreigingen naar het hoofd geslingerd. “Die man riep dat iedere inspecteur die nog op zijn bedrijf zou komen een riek in zijn pens krijgt”, zo stelde de advocaat van het slachtoffer. “Dat zou kunnen dat ik dat gezegd heb”, gaf de dertiger schoorvoetend toe.

Gedragstraining

De inspecteur ging diezelfde dag naar de dokter en was twee dagen werkonbekwaam. Ook zijn collega verklaarde dat de veeboer een kopstoot had uitgedeeld en de bedreigingen had geuit. De rechter bevond de boer dan ook schuldig aan de slagen en de bedreigingen aan de hand van de verklaringen en het medisch attest.

Hij veroordeelde de dertiger tot een celstraf van zes maanden met volledig uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij een gedragstraining volgen. De geldboete van 800 euro werd voor de helft uitgesteld. Aan de inspecteur en aan het FAVV moet de man schadevergoedingen van 645 euro en 679 euro betalen.