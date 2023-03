Deila en Alzate trekken vol vertrouwen naar Club Brugge: “Profiteren van crisis daar”

Zondagmiddag strijden Club Brugge en Standard voor een plekje in de top vier. “Daar raken, is absoluut ons doel”, klinkt hij bij Steven Alzate, uitblinker op het Luikse middenveld. Al vindt trainer Ronny Deila het nog wat vroeg om daar grote uitspraken over te doen.

“Met een stek binnen de top acht ben ik tevreden”, klinkt het bij Deila. “We doen het beter dan verwacht, maar het is nog te vroeg om te spreken over play-off 1. De focus ligt nu op zondag tegen Club Brugge. Dat is nog altijd de beste Belgische ploeg van de laatste drie jaren.”

Club Brugge onvoorspelbaar

“Al is het nu wel crisis bij Club”, weet Steven Alzate. “Terwijl bij ons het hele team net vol vertrouwen zit, door de goede resultaten van de voorbije weken. We spelen beter dan iedereen verwacht had, dus is een plekje binnen de top vier ook absoluut ons doel. De wedstrijd van zondag in Brugge wordt daarvoor cruciaal. Maar ik heb er wel vertrouwen in, omdat we het vaak goed doen tegen topclubs.”

Het is moeilijk te voorspellen hoe de nieuwe coach van Club zal spelen. Al ben ik ervan overtuigd dat hij zijn team met meer energie laat spelen dan de voorbije weken Ronny Deila

“Nochtans speelden we op Antwerp als een degradatiekandidaat”, weerlegt Deila, die zijn tegenstander zeker niet wil onderschatten. “Club heeft nu een nieuwe trainer en het is moeilijk te voorspellen hoe hij zal spelen. Al ben ik ervan overtuigd dat hij zijn team met meer energie laat spelen dan we de voorbije weken zagen.”

“Om te winnen van een topclub als Brugge, moet je top zijn”, legt Alzate uit. “Maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik ben de voorbije maanden ook enorm gegroeid bij Standard, als speler en mens. Dat heeft veel te maken met het vertrouwen dat de coach me geeft. Ik voel me hier belangrijk en dat is leuk.”

Steven Alzate. — © Isosport

Blijft Alzate?

Momenteel wordt Alzate voor een jaartje gehuurd van Brighton. “Al zou ik hier wel willen blijven”, vertelt de Britse Colombiaan. “Of toch als we Europees voetbal halen. Dat is me nog nooit gelukt in mijn carrière. Als dat in Standard kan, zou dat dus een belangrijke factor zijn om te blijven. Hoewel ik moet toegeven dat ik ooit ook nog in de Premier League wil voetballen.”

Ik zou hier wel willen blijven. Of toch als we Europees voetbal halen. Dat is me nog nooit gelukt in mijn carrière Steven Alzate

“Blijft Steven als we naar Europa mogen?”, herhaalt Deila de vraag. “Dan moeten we zien dat ons dit lukt. Alzate is een erg belangrijke speler voor dit team, dus wil ik natuurlijk dat hij blijft. Dat geldt trouwens ook voor Philip Zinckernagel (die wordt gehuurd van Olympiakos, nvdr.). Die twee zijn cruciaal voor de sfeer, maar ook het voetbal. Het zou een groot cadeau zijn voor mij als zij blijven.”

Voor de topper in Brugge beschikt Deila over een quasi volledig fitte kern. Enkel Nathan Ngoy (hamstringblessure) en Jacob Barrett Laursen (om privéredenen in Denemarken) ontbreken.