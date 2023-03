‘Riverdale’-acteur Cole Sprouse onthult dat hij van zijn moeder moest acteren om rond te komen

Voordat de tweeling doorbrak in The suite life of Zack & Cody, had hij bijrollen in Friends, Big daddy en That 70s show zodat hun moeder Melanie Wright rond kon komen. “Mijn broer en ik begonnen met acteren toen we acht maanden oud waren, omdat we het geld nodig hadden”, zei Cole Sprouse in een eerder interview. “Ik heb er nooit voor gekozen, dus was het niet mijn passie.”

Tot hun tiende had hun moeder voogdij over hen en gebruikte zij het geld wat ze met hun acteerwerk verdienden. “Toen mijn vader voogdij over ons kreeg, was zowat alles al op”, zegt Sprouse in de podcast. Zijn vader wilde in eerste instantie dat de tweeling weer normale kinderen waren.

Toch wel weer acteren

Later gingen ze toch naar Disney Channel voor de hoofdrollen in The suite life of Zack & Cody. “Het was op veel manier een levensreddende show”, zegt Sprouse. “Het gaf ons de stabiliteit die Dylan en ik nodig hadden.”

Achteraf heeft hij geen spijt dat zijn acteercarrière al zo vroeg begon. “Ik heb zeker wat wrok, maar als ik weer kon kiezen, zou ik waarschijnlijk dezelfde keuze maken.” Cole Sprouse acteert nog steeds, onder meer in de serie Riverdale.