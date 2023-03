Onderzoek naar overlijden van dertiger in Kanne

Riemst

Een jonge dertiger uit Kanne werd vrijdag dood in zijn woning in de Kapelstraat aangetroffen. Omdat het om een jonge man gaat en de doodsoorzaak niet meteen aangeduid kon worden werd het draaiboek voor ongewone sterfgevallen opgestart.

De overleden man woont samen met zijn vriendin in het huis. Vrijdag in de late voormiddag werd alarm geslagen omdat de dertiger plotseling was overleden. Na de eerste vaststellingen en het inlichten van het Limburgse parket werd een onderzoek naar een ongewoon sterfgeval opgestart. Onder meer het gerechtelijk lab en een wetsgeneesheer zakten af naar Kanne. Op het eerste gezicht lijkt het om een natuurlijk overlijden te gaan. ppn/eva