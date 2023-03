Nederlandse regering schrapt laatste coronamaatregelen, geen test en isolatie meer

De regering neemt met haar besluit het advies van het Outbreak Management Team (OMT) over. In dat advies van eind vorige maand stelde het OMT dat corona geen pandemie meer is, maar zich in de zogeheten endemische fase bevindt, wat inhoudt dat het virus bij het dagelijkse leven hoort.

“Het is een bijzonder moment. Ook om even bij stil te staan” zei Kuipers. Iets meer dan drie jaar geleden kende Nederland zijn eerste coronapatiënt, bracht de minister in herinnering. “Ondertussen zitten we in een andere fase. We weten dat corona niet meer weggaat, en ook in aantallen patiënten gaat het op en neer. Gelukkig heeft vrijwel iedere Nederlander een vorm van afweer opgebouwd.” Zij hebben de infectie doorgemaakt en/of coronavaccinaties gehaald.

“Het aantal mensen dat medische hulp nodig heeft door ernstige ziekte, is gelukkig beperkt.” Dat betekent volgens Kuipers dat met corona kan worden omgegaan “zoals we dat met andere luchtwegvirussen doen”.

De minister roept iedereen wel op “verstandig” te zijn en hygiënemaatregelen na te (blijven) leven, zoals hoesten en niezen in de elleboog, regelmatig handen wassen, en binnenshuis voor goede ventilatie te zorgen. Bij klachten moeten mensen voorzichtig blijven en afstand houden tot anderen, zeker tot “mensen met een kwetsbare gezondheid”.