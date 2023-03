De brandweer van Genk rukte vrijdag rond 9.20 uur uit voor een keukenbrand op de Molenweg in Louwel. Daar ontstond rookontwikkeling door een defect aan de afwasmachine. Deze stond onder het keukeneiland en begon te smeulen. De brandweer kon erger voorkomen, maar de woning moet wel geventileerd worden en er zullen in de keuken herstellingen noodzakelijk zijn. Het huis is wel nog bewoonbaar.

ppn