Rik Vercauteren wil met RSCA Futures kloof op Club NXT nog overbruggen: “Het is zever om te beweren dat Club over de beste jeugdwerking van België beschikt. Anderlecht vormt al jarenlang de standaard”

Rik Vercauteren is einde contract, maar maakt zich niet druk. “Ik focus op dit seizoen en zie dan wel wat op me afkomt.” — © BELGA

De laatste plaats in de promotiepoule vermijden. Na de nederlaag vorige week tegen Club NXT lijkt dat het laatste doel dit seizoen voor de RSCA Futures. Al droomt doelman Rik Vercauteren met het bezoek aan Lierse Kempenzonen in het verschiet toch nog van meer. “Ons doel blijft om als eerste beloftenploeg te eindigen.”

De 21-jarige Vercauteren botste dit seizoen lang op het meesterschap van Bart Verbruggen, tot de Nederlander nummer één werd in het Lotto Park. Zo kreeg de inwoner van Beveren-Waas op 11 november zijn kans op Schiervelde, waar hij met de RSCA Futures een 2-2-gelijkspel wegkaapte tegen Club NXT. Een week later stond Vercauteren opnieuw tussen de palen in Denderleeuw, maar tegen Beerschot verloor de student TEW zijn basisplaats opnieuw aan de jongere Timon Vanhoutte, die met de A-kern ook mee mocht op stage naar Griekenland. Nadat Vanhoutte zich blesseerde, trad Vercauteren opnieuw op het voorplan.

“Na twee gelijke spelen draaide de derde confrontatie met Club NXT vorige week helaas uit op een nederlaag”, zegt de goalie. “Jammer, want precies de match tegen Club NXT was er eentje die we dolgraag wilden winnen. Ik vind het zever om te beweren dat Club Brugge over de beste jeugdwerking van België beschikt. Anderlecht vormt toch al jarenlang de standaard en is het boegbeeld van België. Net daarom dat het huidige klassement pijn aan de ogen doet. We tellen intussen zeven punten achterstand op Club NXT, maar met nog liefst acht speeldagen voor de boeg geven we de moed niet op. Ons doel blijft als eerste beloftenploeg te eindigen.”

Tegen de Brugse beloften liep het vorige week mis, waar het dit seizoen al zo vaak misliep: een gebrek aan efficiëntie. “Club NXT scoorde twee goals uit drie kansen, terwijl wij een resem mogelijkheden onbenut lieten en twee keer de paal troffen. We spelen leuk voetbal en creëren kansen bij de vleet, maar kunnen moeilijk een resultaat neerzetten.”

Op het Lisp hoopt Vercauteren zaterdag in elk geval zijn netten schoon te houden. “Tegen Beerschot hield ik mijn netten ongeschonden, maar dat was uiteraard wel de verdienste van de hele ploeg. Elke wedstrijd gaan we voor de volle buit. We kunnen sowieso niet promoveren, maar willen weg van de zesde plaats en proberen nog zo veel mogelijk punten te verzamelen.”

Einde contract

De doelman is ook einde contract, maar maakt zich niet druk. “Het voetbal komt op de eerste plaats, maar ik maak ook werk van een diploma. Veel vrije tijd rest me niet door de combinatie van de studies en het profvoetbal, maar ik probeer toch ook aandacht te besteden aan familie en vrienden. Ik focus op dit seizoen en zie dan wel wat op me afkomt.”