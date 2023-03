De Maas zie je aan het autoveerpont in Meeswijk elke minuut een beetje breder worden. — © Mark DREESEN

DILSEN-STOKKEM

De sneeuwval van afgelopen woensdag zorgt er voor de het waterpeil van de Maas in Limburg momenteel meer dan twee meter stijgt. De aangroei van het water in de Maas is zichtbaar sinds 12 uur vrijdagmiddag.