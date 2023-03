Humor, respect en communicatie: het zijn de sleutelwoorden van een succesvolle relatie. Althans volgens onze vier BV-koppels. Hoe ze elkaar leerden kennen, vertellen ze na al die jaren nog steeds met fonkeling in hun ogen. Ook voor de lens, in matching kostuums, voelden we alleen maar warmte en positieve vibes. Om blij van te worden! Vandaag: Davy Gilles en Sasha Rosen.