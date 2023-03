Vlaamse regering vindt akkoord over stikstof

De Vlaamse regering is er dan toch in geslaagd om een akkoord te vinden.

Er is dan toch een stikstofakkoord uit de bus gekomen, zo vernemen we in regeringskringen. De conceptnota voor stikstof wordt versoepeld. In die nota stond dat de stikstofdrempel voor vergunningen voor landbouwers pas in 2030 versoepeld kon worden, dat wordt 2025. Ook voor het systeem van uitstootrechten is er een akkoord.

Meer details worden om 15.45 uur bekendgemaakt tijdens een persconferentie.