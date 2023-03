Gekneld tussen twee maandenlange trainingsstages op de Ethiopische hoogvlakte is Bashir Abdi (34) vier dagen neergestreken in zijn thuisstad Gent, waar hij zondag het Belgisch record op de halve marathon aanvalt. Die extreme uithuizigheid valt hem steeds zwaarder. “Mijn dochtertje vroeg of ze mee mocht naar Afrika.”