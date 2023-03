Eerste aangevraagde laadpalen zijn in aantocht in Leopoldsburg

Wie elektrisch rijdt en zelf geen plaats heeft voor een laadpaal of als een bestaand publiek laadstation te veraf is, kan bij de Vlaamse Overheid een aanvraag doen voor een laadinstallatie. In Leopoldsburg worden de komende weken de eerste twee aanvragen gerealiseerd.

Als burger, onderneming of taxi-/deelwagenbedrijf kunt u online via het project ‘Paal Volgt Wagen’ een publieke laadpaal op het openbaar domein aanvragen. Dat kan als u zelf geen plaats hebt voor een laadpaal of als er in een straal van 250 meter geen publieke laadstation voorhanden is.

“Momenteel zijn in de gemeente die publieke laadpalen in werking: op het Koningin Astridplein, aan de sporthal en aan het karmelklooster. Nog dit jaar komen er extra laadinstallaties bij omdat de overheid voor onze gemeente in totaal 83 palen voorzien heeft. Hiermee kunnen in totaal 166 auto’s ingeplugd worden. Niet enkel de gemeente doet die aanvragen, ook burgers kunnen dat doen. Zo werden in november twee aanvragen ingediend voor een installatie aan de Heppense kerk en in de Leopold III-laan. Omdat Fluvius en Engie zich engageerden om de opdracht binnen de 6 maanden te realiseren zullen die eerste verzoeken heel binnenkort afgewerkt zijn”, meldt schepen voor Mobiliteit Marleen Kauffmann (CD&V).

Verkeersreglement

Bij de installatie van een laadpunt op openbaar domein moet er telkens een aanvullend verkeersreglement opgesteld worden voor het aanduiden van de parkeerplaatsen. Om hierbij zo weinig mogelijk tijd te verliezen kreeg het college van burgemeester en schepen op de recente gemeenteraad een zogenaamde delegatiebevoegdheid waardoor dit punt niet telkens op de gemeenteraad moet geagendeerd worden.

(sb)