Bernd Hollerbach moet puzzelen in Mechelen: “Ik geloof soms meer in mijn spelers dan zijzelf”

STVV zet zaterdag op het veld van KV Mechelen de strijd om een play-off 2-ticket verder. Al wil Bernd Hollerbach dat woord nog steeds niet in de mond nemen. De Duitse coach van de Kanaries denkt niet verder dan zaterdag en een goede prestatie neerzetten Achter de Kazerne. “Ik geloof rotsvast in mijn ploeg, ook al missen we een paar belangrijke pionnen.”

KV Mechelen staat in de stand zes puntjes onder STVV, maar daar wil Bernd Hollerbach niet te veel aandacht aan besteden. Hij is op zijn hoede voor het elftal van Steven Defour: “Mechelen is een team voor de play-offs”, opende Hollerbach vrijdag zijn persconferentie. “Ze hebben een fantastisch publiek, een mooi stadion, een sterke thuisreputatie en een goede ploeg.”

De grote sterkte van deze fantastische groep is dat er altijd iemand klaar staat om de depanneren, of dat nu op zijn favoriete positie is of niet Bernd Hollerbach

Hollerbach ziet bij Malinwa veel voetballend vermogen en veel kwaliteit vooraan. “Met spelers als Hairemans, Storm, Mrabti en Ngoy, wordt het opletten geblazen. Bovendien zal Mechelen uit zijn op eerherstel na hun 5-0-nederlaag tegen Antwerp. Maar we mogen niet met schrik het veld opstappen. Alleen dan kunnen we er iets rapen. Dat is me trouwens al vaak gelukt als coach. Vorig jaar won ik er met STVV en met Moeskroen speelde ik er gelijk.”

Als de Kanaries met lege handen terugkeren uit Mechelen, dan krijgen de geel-blauwe kansen op play-off 2-deelname een flinke knauw. Maar over dat scenario wilde Hollerbach niet spreken. “Want dat zit niet in mijn DNA. Ik wil altijd en overal winnen. Ik geloof in onze kansen en in mijn spelers, soms zelfs meer dan zij dat doen. We hebben een plan om Mechelen te verslaan. Daar gaan we vol voor. Net als tegen Genk is het belangrijk dat we ook nu weer sterk starten.”

Boya slikte net als Bauert tegen KRC Genk zijn vijfde gele kaart. — © BELGA

Zonder Leistner, Boya en Bauer

Hollerbach zal het zaterdag wel met een flink vertimmerd elftal moeten doen. Boya en Bauer zijn geschorst, Leistner is nog out met een achillespeesletsel. “Misschien heeft Toni wel te vroeg hervat”, zuchtte Hollerbach. “Ik weet niet hoelang hij nog buiten strijd is. Een achillespeesblessure is delicaat. Feit is dat we enkele belangrijke pionnen missen, maar ik heb de afgelopen twee jaar niet anders geweten dan dat ik moest puzzelen. De grote sterkte van deze fantastische groep is dat er altijd iemand klaar staat om de depanneren, of dat nu op zijn favoriete positie is of niet.”