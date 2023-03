Legionella in Lummense sporthal: “Douches zullen nog 14 dagen gesloten blijven”

Dinsdag werd een legionellabesmetting vastgesteld in de douches van gemeentelijke sporthal Vijfsprong. “Deze douches én de kleedkamers werden die dag volledig afgesloten, een dag later mochten de kleedkamers opnieuw gebruikt worden. In het zwembad werden geen problemen vastgesteld”, aldus schepen van sport Romi Soors (cd&v).

De gespecialiseerde firma Labo Derva voert al jaren op regelmatige basis controles uit in het sportcomplex Vijfsprong van Lummen. Romi Soors: “Dinsdag bleek uit hun onderzoeken dat er een legionellabesmetting was in de douches van de sporthal. Vijf douches op de eerste verdieping en twee van de polyvalente zaal werden afgesloten. Voor de douches van het zwembad was alles oké. Sinds woensdag mochten de clubs de kleedkamers van de sporthal opnieuw gebruiken na een thermische spoeling, de douches blijven afgesloten.

Over de oorzaak van de besmetting kan ik me niet uitspreken, misschien heeft het wel te maken met stilstaand water. Op regelmatige basis worden alle douches van ons sportcomplex Vijfsprong door Labo Derva gecontroleerd. Zij namen vrijdag (vandaag) een extra staal, maar het is zowat 14 dagen wachten op dat resultaat. Dat staal wordt op kweek gezet zodat de bacteriën kunnen groeien. Indien binnen twee weken de resultaten positief zijn, dan kunnen de douches opnieuw in gebruik genomen worden. Indien niet, dan wordt er verder gezocht naar de oorzaak van het probleem. Belangrijk is dat er helemaal geen besmetting werd vastgesteld in de douches in het zwembad”, verduidelijkt Romi Soors.

Maatregelen

Zaakvoerder en Lummenaar Ludo Feyen van Labo Derva heeft op 40 jaar tijd heel wat expertise uitgebouwd. Zijn bedrijf met 34 werknemers is nu gevestigd in Beringen. Het is een van de modernste laboratoria van België dat in Nederland zijn dienstverleningen aanbiedt, maar ook in Frankrijk en Duitsland. “Nadat er legionella werd ontdekt werden er dadelijk maatregelen genomen. De douches van de sporthal werden dadelijk afgesloten en alles werd goed gespoeld. Vrijdag (vandaag) werd opnieuw een staal genomen. Pas na 10 tot 15 dagen hebben we de resultaten en pas nadat alles in orde is mogen de douches van de sporthal opnieuw gebruikt worden”, stelt Ludo Feyen.

“De legionellabacteriën zitten met mondjesmaat in onze waterleiding én in drinkwaterputten. Het komt dus regelmatig voor dat we een legionellabesmetting ontdekken en dan moet er dadelijk ingegrepen worden”, verduidelijkt Feyen nog. “Je kan er echt ziek van worden indien ze bij druppelvorming ingeademd worden. Maar er is in Lummen geen direct gevaar voor besmetting en er werden voorzorgsmaatregelen genomen zoals de wetgeving het vraagt.”

