Barista neemt ontslag omdat ze op bekende filmster lijkt en verdient nu hopen geld op OnlyFans

Taylor Ryan (25) uit het Engelse graafschap Devon begon vijf jaar geleden - toen ze nog als barista en pakjesbezorger werkte - met haar Onlyfans-account. Haar fans en vrienden vonden dat ze op Megan Fox leek, dus begon ze de look van de Transformers-actrice te kopiëren. En dat werkte, want het publiek op Onlyfans viel als een blok voor de lookalike. Nog geen twee jaar later kon Taylor fulltime aan de slag, nu verdient ze maandelijks meer dan 28.000 euro. “Het is soms lachwekkend als ik zeg dat ik op Megan Fox lijk”, klinkt het. “Ik bedoel … het is wel Megan Fox, hé!”

Het leven als dubbelganger van Megan Fox is echter niet altijd even rooskleurig. Ryan vertelt dat ze vaak negen uur per dag aan het werk is en soms tot 4 uur in de ochtend moet opblijven. “Er komen daarnaast ook veel administratieve taken bij kijken”, klinkt het. “De late nachten zuigen me leeg. Het voelt alsof ik altijd aanwezig of aan de slag moet zijn om nieuwe content te maken.”

Toch is Taylor vastberaden verder te blijven doen. “Toen ik 16 was keek ik altijd naar Playboy Mansion. Het is mijn droom om er ooit zelf naartoe te kunnen,” vertelt ze. “Maar uiteindelijk zal ik meer als coach aan de slag willen gaan, om andere modellen te leren hoe ze succesvol kunnen zijn.”

