Brugge stelt trofee Ronde van Vlaanderen voor: “Ik wil de inzet van de renners weergeven met dit beeld”

De bronzen trofee en stelt een renner in volle vlucht voor. Er zijn twee exemplaren gemaakt: een voor de winnaar bij de mannen en een voor de winnares bij de vrouwen. “Ik maak al dertig jaar de trofee voor de Ronde. Om het wat feestelijker te maken, heb ik er wat extra stukken aan toegevoegd. Ik wil de inzet van de renners weergeven met dit beeld”, zegt kunstenaar Fernand Vanderplancke.

Vanderplancke vertrekt doorgaans van een schets. “Maar het uiteindelijke beeld is eigenlijk nooit zoals ik het getekend heb. Ik maak eerst een exemplaar in plaaster en dan volgt een beeld in brons.” Ondertussen hebben al heel wat renners een beeldje van de kunstenaar in huis. “Ik heb al brieven gekregen van verschillende renners die me zeggen dat mijn beeldje een plekje kreeg in hun woonkamer. Voor mij is dat aangenaam om te weten. Ik ben altijd een beetje zenuwachtig om te weten naar wie het beeldje zal gaan.”

De trofee is tot en met 31 maart te zien in het stadhuis van Brugge. Een bezoek is gratis en kan elke dag tussen 9.30 en 17 uur.