Mikaela Shiffrin wint reuzenslalom in Åre en evenaart record van Stenmark

Shiffrin klokte in de eerste run de toptijd en had in de tweede run aan de zesde chrono genoeg om de eindzege op zak te steken (1:54.64). De Italiaanse Federica Brignone (1:55.28; +0.64) en Zweedse Sara Hector (1:55.56; +0.92) maakten het podium vol. De Slovaakse Petra Vlhova (1:56.06; +1.42) eindigde als vierde voor de Française Tessa Worley (1:56.42; +1.78).

Shiffrin krijgt zaterdag in Åre de kans om het record van Ingemar Stenmark meteen te verbeteren. Na de reuzenslalom van vrijdag staat met een slalom zaterdag opnieuw een van haar specialiteiten op het programma. Enkele dagen geleden verzekerde ze zich al voor de vijfde keer in haar carrière van eindwinst in de algemene wereldbeker. Nu is ze ook zeker van de eindzege in de wereldbekerstand van de reuzenslalom.

Kim Vanreusel eindigde in de eerste run pas als 47e en kon zich bijgevolg niet plaatsen voor de tweede run, voorbehouden voor de top dertig.