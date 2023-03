Wouter Vrancken kijkt uit naar topper tegen Union: “Blij met uitverkocht stadion”

Met KRC Genk en Union staan zondagavond de nummers 1 en 2 uit de Jupiler Pro League tegenover mekaar. “Ik ben heel blij dat we in een uitverkocht stadion kunnen voetballen”, stelt coach Wouter Vrancken.

Een verrassing is het niet voor Vrancken dat de Cegeka Arena tot de nok gevuld zal zijn. “We spelen al een heel seizoen goed voetbal. Ook de laatste weken, alleen op KV Mechelen en in de eerste 25 minuten op Eupen was het minder. Maar thuis tegen Antwerp speelden we bijvoorbeeld één van onze beste wedstrijden en ook over onze prestatie op Stayen ben ik heel tevreden. We scoorden twee keer tegen een sterk blok, ik hoop alleen dat onze spelers in de toekomst beter beschermd zullen worden door de scheidsrechters.”

Union gaat heel goed om met hun dubbel programma, terwijl andere clubs dat als paraplu willen gebruiken. Soms vraag ik me af of ze niet beter hun ticket zouden doorgeven Wouter Vrancken

Ode aan Union en Geraerts

Vrancken vindt dus niet dat zijn team met een 5 op 12 een vormdip beleeft. Maar dat geldt evenmin voor Union, dat uit zijn laatste vier wedstrijden slechts vier punten puurde. “Je moet door de resultaten heen kunnen kijken. Hun 3-3 donderdag op het veld van de nummer 3 van de Bundesliga zegt alles. Dat lukt je niet zonder kwaliteit en vertrouwen. Ik kijk uit naar een boeiend duel tussen twee ploegen met een verschillend systeem en verschillende sterktes en zwaktes.”

Een duel ook dat cruciaal kan zijn voor de einduitslag van de reguliere competitie? “Cruciaal niet. Maar het is duidelijk dat we met een thuiszege een heel goeie zaak kunnen doen met het oog op ons volgend doel. Dat is, nadat we al zeker zijn van een ticket voor de play-offs, de eerste plaats na de reguliere competitie.”

Union-coach Karel Geraerts (l.) met CEO Philippe Bormans. — © BELGA

Die eerste plaats na 34 speeldagen schept immers zekerheid over een Europees ticket. In dat verband had Vrancken opvallend veel lof voor de tegenstrever van zondag. “Ik vind het heel knap dat je zowel Karel Geraerts als de club nooit hoort klagen over de extra belasting die Europees voetbal met zich mee kan brengen. Ze gaan daar heel goed mee om, terwijl andere clubs hun dubbel programma voortdurend als paraplu willen gebruiken. In die mate dat ik me soms afvraag of ze niet beter hun ticket zouden doorgeven, als het toch zo erg is.”

Over de nachtelijke reisperikelen van Union in Berlijn heeft de Genkse coach geen mening. “Ik houd me alleen bezig met mijn ploeg. Wij proberen hetzelfde te doen zoals altijd: zoveel mogelijk energie én kwaliteit leveren.”

© Dick Demey

Drie twijfelgevallen

In de wedstrijdselectie, die pas zaterdag wordt gemaakt, ontbreekt naast Arokodare (knie) zeker ook Castro (rug), die nu pas probeert lichtjes te hervatten. Heynen, Preciado en Munoz trainden gedeeltelijk mee en zijn nog onzeker. Ondervinden zij zaterdag geen hinder dan zijn ze zondag in principe van de partij. Trésor kon vrijdag wel voluit gaan en geraakt speelklaar.

Racing in rouw

Wouter Vrancken moet het even zonder zijn assistent Domenico Olivieri stellen. Het Genkse clubicoon krijgt de tijd om met zijn familie het plotse overlijden van zijn moeder te verwerken. (mg)