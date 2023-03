Voorlopig gaan we geen Merckx op de Olympische Spelen aan het werk zien. Axana Merckx (21), dochter van Axel en kleindochter van Eddy, zet een punt achter haar beloftevolle zwemcarrière. “Maar ik heb geen spijt, want zo zit ik niet in elkaar”, aldus de in de VS wonende Belgische.