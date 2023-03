Bilzense drugsrunner (19) die over heel Limburg leverde, krijgt 15 maanden met uitstel

Een Bilzenaar (19) krijgt 15 maanden cel met uitstel omdat hij cocaïne en heroïne leverde in Limburg. De man werkte in opdracht van een Nederlandse dealer.

Amper twee weken was de Bilzenaar actief als drugsrunner van cocaïne en heroïne in Limburg, toen hij op 29 oktober 2022 met zijn voertuig gecontroleerd werd door de politie. De agenten wisten dat de wagen toebehoorde aan een man die drugs rondbracht in opdracht van een Nederlandse dealer. “Tijdens de controle moffelde hij iets weg achter zijn broek. Na een fouille bleek het te gaan over een zakje hasj”, aldus de Tongerse procureur. “In de wagen lagen verder nog 485 euro cash geld, 16 bolletjes cocaïne en 19 bolletjes heroïne.”

Dealer K.

De man bekende meteen dat hij aan de slag was als drugleverancier om zijn schulden af te kunnen betalen. De man doorkruiste heel Limburg en sprak na zijn ‘werkdag’ met zijn dealer af in Maastricht. In de telefoon van de Bilzenaar vonden de inspecteurs berichten van een Nederlands oproepnummer terug waarin de man opdrachten kreeg. De Tongerse rechter vroeg hem wie zijn dealer was. “Geen idee, ik ken zijn naam niet. Hij noemde zichzelf altijd K”, klonk zijn uitleg.

De tiener kreeg vrijdag een celstraf van vijftien maanden met uitstel en een geldboete van 8.000 euro, waarvan 800 euro effectief. De man moet voorwaarden naleven, zoals het volgen van een begeleiding voor zijn drugsprobleem.