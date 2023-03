Werkloze krijgt 1 jaar cel voor drugs dealen: “Ik wil een fatsoenlijke job”

Een 33-jarige man uit Sint-Truiden krijgt 1 jaar cel met uitstel voor het dealen van cannabis. De man is werkloos en daar heeft hij naar eigen zeggen een goede reden voor: “Ik wil een fatsoenlijke job, want rekken vullen… Saai!”

De dertiger moest zich samen met een vroegere huisgenoot verantwoorden voor het dealen van cannabis vanuit hun woning in Hoeselt en een diefstal van cash geld bij de Spar in Bilzen. “Ik wist niets af van die diefstal. Ik ben echt geen dief. Ik zou zelfs mijn laatste onderbroek weggeven”, zo sprak de dertiger vorige maand tijdens de behandeling van de zaak. Voor de winkeldiefstal sprak de Tongerse rechter hem uiteindelijk vrij. Zijn huisgenoot werd wel schuldig bevonden.

1 jaar cel

Tijdens de huiszoeking in het kader van de winkeldiefstal, bleek dat de mannen zich bezighielden met het dealen van cannabis. In de keuken lagen gripzakjes, restanten van cannabis, een weegschaal en verschillende gsm’s met druggerelateerde berichten. Volgens de afnemers verkochten de dertiger en zijn huisgenoot joints voor vijf euro per stuk.

De dertiger verdedigde zichzelf en vroeg om rekening te houden met ‘verzachtende omstandigheden’. “Ja, ik heb eens drugs gedeeld met vrienden. Maar het was niet de bedoeling om daarmee de wet te overtreden”, klonk het. Ook voor het feit dat hij geen job heeft, had hij een uitleg. “Ik wil me inzetten om me opnieuw te integreren in de maatschappij. Maar dan wil ik een fatsoenlijke job. Zoals die van u, bijvoorbeeld. Gewoon in een magazijn staan en rekken vullen… pfff, saai. Dat ben ik dat na een week beu en dan stop ik er toch mee.”

De man werd veroordeeld tot een jaar cel met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. Zijn huisgenoot, die niet kwam opdagen tijdens de zitting, kreeg dezelfde straf effectief opgelegd.