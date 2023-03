Bij Sparta Lille ligt een halve ploeg - waaronder Huug Vandervelden - in de lappenmand. — © Boumediene Belbachir

Zowel in 4A, 4B als 4D staan de nummers één en drie tegenover elkaar en in 4C zit Kolonie met een keepersprobleem. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)