In 3A zijn alle ogen gericht op de zespuntenwedstrijd in Vliermaal, in 3B wil Breugel de laatste strohalm op het behoud grijpen en in 3C is het uitkijken naar de derby’s in Maasmechelen en Lanaken. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)