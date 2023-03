Bocholt-voorzitter Fons Martens: “Het was vaak net niet. Maar ik bekijk het positief: in die 21 jaar dat ik nu voorzitter ben, zijn we ook nooit gedegradeerd.” — © Luc Daelemans

Bocholt-Belisia - de topper tussen de nummers vijf en drie van 2B - is zondag (15.00u) onze match van het weekend, die dus live (met camerabeelden) te volgen is op onze website: www.hbvl.be. Als het van Bocholt-voorzitter Fons Martens afhangt, is er altijd leven in de brouwerij: “Wij blijven knokken om die stap hogerop te zetten.”