Regering bespreekt verschillende voorstellen in stikstofdebat, Somers suggereert mogelijke “uitweg”

De Vlaamse regering vergadert vrijdag opnieuw over het stikstofdossier. Vooraf leek de kans op een doorbraak klein, maar volgens bronnen worden er alvast wel verschillende voorstellen besproken. Zo zou minister van Landbouw Jo Brouns een voorstel gedaan hebben, waarna ook Open VLD-viceminister-president Bart Somers een mogelijke “uitweg” uit de impasse op tafel zou gelegd hebben. Of die voorstellen de situatie kunnen deblokkeren, is nog afwachten. De gesprekken zouden alvast “constructief” zijn.