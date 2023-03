GETEST. Neuhaus-paaseitjes van de sterrenchef: bijna 2 euro per stuk, maar zijn ze dat waard?

Voor wie de melk, puur of praliné paaseitjes intussen al is beu gegeten, pakt Neuhaus uit met wat meer exotische smaken. Duindoorn met kardamom, koffie met anijs, yuzu met peper, jasmijn en groene thee en veenbes met Sambathee: het is een intrigerend rijtje, en ook de kleurtjes van de eitjes - van blauw tot oranje - maken me meteen benieuwd.

Bedenker van deze Botanicals limited edition is Gert De Mangeleer, sterrenchef bij Hertog Jan. Zijn kunde proef je in de paaseitjes, want elke keer is het raak: je proeft de botanicals maar tegelijk is er ook nog genoeg chocolade om van te genieten. Het blijven dus échte paaseitjes, al smaken ze net wat spannender. Mijn favoriet is de yuzu met peper – voor dat lekker pittige vleugje citrus. Leuk is ook het begeleidende boekje waarin voor elk van de vijf eitjes ook een smaakprofiel wordt gegeven - van hoe het mondgevoel is tot de intensiteit van de cacao. 29 euro voor 15 stuks is wel zeer prijzig (bijna 2 euro pér eitje), maar wat ons betreft is dit kleine pleziertje het wel waard. Nog leuker om te geven, want ook het doosje is prachtig.