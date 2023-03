“Auschwitz is vijfsterrenhotel”: verdachten van brandstichting asielcentrum voor rechter voor racisme op Facebook

Emmanuel M. en Vicky D., een koppel uit Zutendaal dat ondertussen in Hongarije woont, riskeren tot 12 maanden cel voor verregaande racistische posts op Facebook. Zo noemden ze Auschwitz een vijfsterrenhotel. Bovendien waren ze eerder ook al verdacht voor het in brand steken van het asielcentrum in Grote-Spouwen (Bilzen).

Het koppel uit Zutendaal, dat ondertussen in Hongarije woont, moest zich vrijdag voor de Tongerse rechtbank verantwoorden voor schendingen van de racismewet door het posten van extreemrechtse filmpjes en audiovisueel materiaal op Facebook. Zelf kwamen ze niet opdagen, maar Emmanuel M. stuurde wel zijn advocaat, meester Yasmine Driesen. “Tja, van Hongarije naar hier komen, is wat ver natuurlijk”, klonk het.

Het koppel was lid van de extreemrechtse Vlaams-nationale actiegroep Voorpost en van Vlaams Belang. Ze reden rond in een pick-up met stickers die mogelijks verwezen naar het nazisme en Emmanuel M. had een verregaande interesse in oorlogsvoering. “Zijn huis was een klein museum”, aldus meester Driesen.

De pick-up van Emmanuel M. trok veel aandacht tijdens de betoging in Brussel

Aanslag in Christchurch

Via verschillende Facebookprofielen probeerden ze ook hun extreemrechts denken te verspreiden, en daarvoor schuwden ze volgens de Tongerse aanklager niets of niemand. “Zo deelden ze een promotiefilmpje voor de aanslag in Christchurch in Nieuw-Zeeland (een terroristische aanslag op twee moskeeën op 15 maart 2019, waarbij 51 doden vielen, nvdr.), gepleegd door een extreemrechtse militant. Het filmpje start met fragmenten van een videogame, maar na enkele seconden duiken er expliciete beelden van de aanslag zelf op. Ze verheerlijken deze daden en op die manier roepen ze op om zo’n feiten te plegen.” Volgens de aanklager is het ook duidelijk dat ze hun gewelddadige boodschap vooral richten tegen de islamitische gemeenschap en dat ze aanslagen en geweld aanmoedigen.

Naast de choquerende videobeelden van de aanslag in Nieuw-Zeeland, deelden ze ook veelvuldig andere extreemrechtse posts. “Ze beschuldigen joden van alle wereldproblemen, ze ontkennen de genocide en ze deelden beelden van concentratiekamp Auschwitz met de tekst ‘welcome, refugees, to Polands new five-star hotel’. (welkom, vluchtelingen, in het nieuwe vijfsterrenhotel van Polen, nvdr.)” Tijdens de huiszoeking vonden de inspecteurs een kostuum van de Ku Klux Klan, waarbij de procureur verwees naar confrontaties met hun Afrikaanse buren, en een telescopische wapenstok.

Geen racistische overwegingen

Emmanuel M. riskeert twaalf maanden cel en een geldboete van 1.200 euro voor de racistische uitlatingen. Voor het bezit van de telescopische wapenstok vraagt de aanklager een bijkomende straf van drie maanden en ook een geldboete van 1.200 euro. Vicky D. moet vrezen voor een opsluiting van acht maanden en dezelfde boete.

Meester Driesen ontkende de posts niet maar wil benadrukken dat haar cliënt niet handelde uit racistische overwegingen. “Hij heeft helemaal niets tegen vreemdelingen of asielzoekers, wel tegen het asielbeleid. Meneer is ook niet tegen mensen die tot het islamitisch geloof behoren, maar wel tegen de islamisering. Hij is het dus gewoon niet eens met bepaalde beleidsbeslissingen. Aangezien hij geweld zinloos vindt, wilde hij het debat op een andere manier op gang brengen. En dat heeft hij gedaan door choquerende filmpjes te delen. Hij heeft daar spijt van.” Driesen vraagt een straf met uitstel.

Brandstichting

Het koppel werd eerder ook al verdacht van de brandstichting in het asielcentrum in Grote-Spouwen (Bilzen) in de nacht van 10 op 11 november 2019. Ze verbleven daarvoor tussen 8 en 23 december 2020 in de gevangenis, maar werden later onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Zelf verklaarden ze steeds dat ze er als ramptoeristen rondhingen en daarom filmpjes van de brand hadden gemaakt met hun telefoon. Een half jaar later werden de voorwaarden opgeheven en vertrokken ze naar Hongarije, waar ze nu nog steeds wonen.

Vonnis volgt op 7 april.

