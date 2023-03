Juve-Alken is een belangrijk duel in de degradatiestrijd in eerste. Opmerkelijk: Juve-coach Frank Lemmens is de enige T1 van de laatste zeven ploegen, die niet werd ontslagen. “Vind ik knap van het bestuur”, zegt de 56-jarige leraar L.O. uit Berkenbos. “Dat betekent dat men de schuld van de voorlaatste plaats niet bij de technische staf legt. Het getuigt van respect voor ons.”