Ridderstraat Sint-Truiden afgesloten na gat onder wegdek

Stadsarbeiders sloten vrijdag rond het middaguur de Ridderstraat in Sint-Truiden af voor het verkeer. Aanleiding is een uitspoeling onder het wegdek, vermoedelijk ontstaan door de riolering.

“De instorting heeft een diameter van een 30-tal centimeters en op het eerste gezicht is de uitspoeling niet erg groot”, zegt Johan Mas, schepen van Openbare Werken. “Maar om alle verdere problemen te voorkomen is de straat afgesloten. Fluvius is ter plaatse en naar alle waarschijnlijkheid zal de herstelling snel gebeuren en wordt de straat opnieuw opengesteld”, aldus Mas. (jcr)