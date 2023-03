Fietsfabriek gaat nu ook fietsen verhuren voor minder mobiele personen

Met de steeds grotere vraag naar elektrische fietsen haakte de stad Bilzen in op de trend van een eigen fietshub. “Dat was een logische stap na de uitbouw van ons kwalitatief toeristisch fietsaanbod en onze aangepaste fietsinfrastructuur. In de Fietsfabriek worden oude fietsen opgekalefaterd, worden fietsen verhuurd en is de hub een belangrijke spil qua toerisme, duurzame mobiliteit, economie en sociale tewerkstelling. De fietsen worden door de ligging dicht bij het station ontleend, niet alleen aan Bilzenaren, maar ook aan pendelaars, studenten en uiteraard de vele toeristen. De medewerkers van Fietsfabriek 3740 worden geselecteerd en begeleid door vzw Alternatief. Deze organisatie zet in op sociale tewerkstelling”, vertelt burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen). Precies 1 jaar na de start zal het aanbod verder uitgebreid worden. Danny Martens, Algemeen directeur bij Alternatief vzw: “We breiden ons assortiment uit met een driewieler, een rolstoelplateaufiets, een tandem en twee duofietsen, aangepast voor mensen die minder mobiel zijn. Het merendeel is bovendien elektrisch.”

Een stadsfiets kun je huren voor 14 euro, een e-bike of tandem huur je voor 28 euro. — © Johnny Geurts

Fietsbieb

Een nieuwigheid is de fietsbieb. “Voor ouders met kinderen is de fietsbieb de oplossing. Zo moeten ze niet langer bij elke groeispurt een fiets kopen maar kunnen ze op jaarbasis een kwalitatieve tweewieler voor hun kind lenen. Wordt de fiets te klein, dan wordt die vervangen door een groter exemplaar”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit, Guy Sillen (ToB).

Zaterdag 11 maart zet de Fietsfabriek op de Zeepstraat 14 de deuren open tussen 10 en 17 uur. “Je kunt de fietsen, e-steps en groene wagentjes komen uitproberen. Er zijn pannenkoeken voor iedereen en als extraatje is er een gratis nazicht van je fiets”, zegt schepen Sillen.

(joge)