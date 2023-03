EERSTE PROVINCIALE. Opmerkelijke trainerswissel en degradatieduel in Hasselt

Bregel - hier in actie tegen Helson - is nog ongeslagen in 2023. Tegenstander Achel verloor al negen keer op rij niet meer. Wie zet zijn ongeslagen reeks verder? — © Dick Demey

Loopt leider Zepperen-Brustem (tegen Herkol) dit weekend verder uit in eerste provinciale? Achtervolger Achel moet (na negen ongeslagen duels op rij) immers naar Bregel, dat in goede doen is (17/21). Bovendien kunnen de Genkenaars uitzicht krijgen op de top vijf, want Torpedo en Eksel nemen het tegen mekaar op. Er moet steeds meer rekening gehouden worden met drie dalers. Juve-Alken is een belangrijk degradatieduel. Zonhoven (waar Kristof Meykens volgend seizoen coach wordt), Meeuwen (tegen Herk FC) en Helson (tegen Bree-Beek) kunnen de puntjes best gebruiken. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)