VIDEO. Snookerfenomeen Judd Trump kan zijn ogen niet geloven met blunder van formaat op Six Red World Championship

Judd Trump werd deze week in de kwartfinales van het Six Red World Championship verrassend uitgeschakeld door Hossein Vafaei (6-5). De ex-wereldkampioen liet daarbij een wel heel pijnlijke moment noteren door de witte bal zonder pardon in de pocket te spelen. Tot zijn eigen grote verbazing, overigens. “Oh my goodness, dat is vreselijk”, aldus de commentator van dienst. Trump gaf zo namelijk ook een vrije bal weg aan de Iraniër.