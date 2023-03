Studio 100 geeft drie sidekicks van Samson een eigen show: “We willen optreden in discotheken en op festivals”

‘VanBurAl’ staat voor Van Leemhuyzen, meneer de burgemeester en Alberto Vermicelli, drie personages uit Samson en Gert. Walter Baele, Walter De Donder en Koen Crucke bedachten het trio als verrassing tijdens de afscheidsshow van Gert Verhulst. De act met pluimen, roze kostuums en teksten van bekende liedjes op discomuziek was een dusdanig succes, dat Studio 100 het verder wil uitbouwen.

“Het was maar een act van 25 minuten, maar we hebben dat in het Sportpaleis drie keer gedaan voor 17.000 mensen, jong en oud. Het was een gigantisch succes”, zegt Koen Crucke. “We staan al gepland voor oudejaarsavond in Plopsaland, maar Studio 100 is aan het bekijken om al eerder optredens te doen, onder meer op festivals en in discotheken.” (lees verder onder video)

En daar houdt het niet op voor de 71-jarige Koen Crucke. Met de Michaël Joossens, dj van radio Nostalgie, en zijn broer Laurence vormt hij ‘Discobaar Joossens feat. Koen Crucke/MC Spaghetti’. “De komende maanden staan we in tal van discotheken en op festivals, zoals Kamping Kitsch. De broers warmen 10 minuten op, dan zing en dans ik 25 minuten populaire muziek en dan draaien de broers nog eens 10 minuten muziek. Ik sluit altijd af met een nummer van Samson en Gert.”

Over zijn toekomst met Samson heeft Crucke voorlopig minder duidelijkheid. In de huidige vorm – met Marie en Samson - speelde hij eind februari in het Nederlandse Rozendaal zijn laatste voorstelling. “Dat was best emotioneel voor mij. Studio 100 wil de personages Van Leemhuyzen, meneer de burgemeester en Alberto Vermicelli behouden, maar ook nieuwe personages introduceren. Ik begrijp dat. De toekomst is aan de jeugd.”

Marie

Crucke heeft aan Studio 100 wel al te kennen gegeven dat hij nog graag een paar jaar Alberto wil spelen. “Maar ik ga dat natuurlijk niet tot mijn tachtigste blijven doen”, zegt Crucke. “Wat me geruststelt, is dat Marie me na het afscheid van Gert heeft gezegd dat ze zich geen leven kan voorstellen zonder Meneer Spaghetti. Dat heeft me geraakt. Zeker omdat ik haar nog heb weten geboren worden.”