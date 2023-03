Lindelhoeven won in de heenronde met 0-4 van buur Kadijk. Wie trekt zaterdag aan het langste eind in de Overpeltse derby? — © Raymond Lemmens

In 2A stelt zich de vraag of Munsterbilzen en Gestel opnieuw kunnen stunten en in 2B is het uitkijken naar de Overpeltse derby en het Turkse onderonsje tussen Rangers en Anadol. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)