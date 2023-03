Prins Edward krijgt op verjaardag titel hertog van Edinburgh

“Zijne majesteit heeft het genoegen het hertogdom Edinburgh toe te kennen aan prins Edward, graaf van Wessex en Forfar, ter gelegenheid van de 59ste verjaardag van zijne koninklijke hoogheid,” staat er in de aankondiging van Buckingham Palace. Edward zou de titel levenslang mogen behouden. Sophie, de 58-jarige vrouw van Edward, zal voortaan bekendstaan als de hertogin van Edinburgh.

De kersverse hertog en hertogin van Edinburgh zullen later vrijdag een bezoek brengen aan de Schotse hoofdstad. Volgens diverse Britse media is het koppel daar aanwezig bij een receptie waar wordt stilgestaan bij het feit dat de oorlog in Oekraïne al meer dan een jaar duurt.

Edward en zijn echtgenote gingen tot dusver door het leven als de graaf en gravin van Wessex. Edward wordt door velen gezien als een van de hardstwerkende leden van het koninklijke huis. In het afgelopen jaar was hij volgens de Daily Mail officieel aanwezig bij 143 evenementen of bijeenkomsten. Alleen koning Charles en zus Anne voldeden aan meer verplichtingen. Anne spande in 2022 de kroon met 214 officiële optredens.