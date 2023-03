Zuhal Demir maakt duidelijk statement naar cd&v via boek van… oud-CVP-premier Wilfried Martens

In de kantoren van de Vlaamse regering aan het Martelarenplein in Brussel zitten de politieke tenoren momenteel andermaal samen om (tegen beter weten in?) toch nog een stikstofakkoord te bereiken. Dat de gesprekken niet in opperbeste sfeer zullen verlopen, is allicht een huizenhoog understatement. Vooral N-VA en cd&v lijken niet bereid nog veel te willen inbinden.