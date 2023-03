Zo laat je je niet in de luren leggen tijdens de lentefestivals van de supermarkten: wijnkenner Alain Bloeykens selecteert 15 toppers

Al jaren zijn we niet echt fan van die lentefestivals in de supermarkten. Omdat ze te vroeg komen en vaak synoniem staan voor de opkuis van het schap. Maar dit jaar moeten we onze mening (deels) herzien. Er schuilt nog heel wat kaf tussen het koren maar het is best wel opmerkelijk hoeveel nieuwe referenties én nieuwe oogstjaren zo vroeg op het jaar hun opwachting maken. En daar zijn we uiteraard niet rouwig om.